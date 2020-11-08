"Прошлый поединок не продемонстрировал настоящей силы соперников. По разным причинам каждая из команд не смогла подойти к очному поединку в оптимальном составе. Безусловно, в этом плане у Динамо ситуация была хуже. Правда, киевляне играли, точнее начинали матч с Шахтером, с лучшими эмоциями после поражения от Барселоны в Лиге чемпионов, чем Шахтер после разгрома от Боруссии М. Основные игроки Шахтера практически прошли эпидемию, а в Динамо пик как раз пришелся на игру с главным конкурентом, и ничего в этой ситуации уже нельзя было поделать.

Динамо – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча

Впрочем, первый тайм показал, что и в таком составе подопечные Мирчи Луческу могли составить конкуренцию "горнякам", но нелепое удаление Сидорчука разрушило все планы хозяев. Это не красит опытного футболиста. Для наставника это должно быть тревожным звоночком. Как можно капитану получать красные карточки чуть ли не через матч, тем более сейчас, когда ситуация этого не требовала!

Второй тайм? Довести дело до победы для Шахтера оставалось делом техники. Динамовцам было нереально переломить ход поединка. И все же поражение не должно сказаться на моральном состоянии динамовцев. Они по-прежнему лидеры чемпионата. Сейчас будут матчи сборной, а к моменту возобновления клубных соревнований больные футболисты должны вернуться. Поэтому для "бело-синих" все не так плохо. Я очень надеюсь, что игра, которую при Луческу показывает Динамо, дает повод говорить о том, что в текущем чемпионате борьба за чемпионство будет намного интереснее, чем в прошлом сезоне", – резюмировал Нагорняк в комментарии Команда№1.

Шахтер в большинстве разгромил Динамо и сократил разрыв в УПЛ – Луческу потерпел первое поражение на внутренней арене