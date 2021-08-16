Севилья разгромила Райо Вальекано в рамках 1-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Без сомнения, ключевой эпизод встречи случился уже на 16-й минуте, когда голкипер Райо Вальекано оставил свою команду в меньшинстве.

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Люка Зидан ошибся на выходе и проиграл борьбу за мяч Идриси. Француз решил схитрить и придержал форварда, чтобы снова добраться до мяча. Зидан-младший, очевидно, забыл, что на матче работает VAR, и никакие нарушения не останутся без внимания. Но арбитр и без технологии все видел – красная голкиперу и пенальти.

Севилья, получив такое преимущество, без проблем довела дело до разгрома новичка элитного дивизиона.