"Настрой только на победу, потому что мы – сборная Украины, и должны дарить хорошие эмоции нашим людям. Неважно, кто будет играть. Главное – победа. Может быть тяжело, если будет какая-то недооценка соперника. Нужно, мне кажется, сконцентрироваться на том, чтобы забить быстрый гол, и это облегчит игру.

Армения U-21 – Украина U-21: стартовые составы и онлайн-видеотрансляция матча отбора к Евро-2023

Да, нелегко в такой ситуации выходить играть в футбол, потому что все время все меняется в стране, нужно быть в курсе, читать новости. Но надо выходить, дарить людям хорошее настроение. Мотивацию сделал нам тренерский штаб. Дали вдохновение нам наши родные через видео, которые нам показывали перед этими двумя играми", – сказал Ванат в эфире Футбол NEWS.

Напомним, сегодня, 12 июня, молодежная сборная Украины завершит выступления в квалификации на Евро-2023 матчем с ровесниками из Армении. Команда Руслана Ротаня гарантировала себе итоговое второе место в группе и сыграет в раунде плей-офф.

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