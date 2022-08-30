Нелегальные шедевры и роковой рикошет от капитана в видеообзоре матча Валенсия – Атлетико – 0:1
09:45 - Читати українською
Атлетико дожал Валенсию в матче 3 тура Примеры. Смотрите видео гола и обзор встречи.
66’ Антуан Гризманн
В первом тайме главными действующими лицами стали арбитр Гильермо Куадра и его видеопомощник. Они отменили роскошные голы Мораты и Мусы с дальней дистанции. Затем благодаря повтору прямое удаление защитника Валенсии Тьерри "смягчили" до желтой карточки.
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Единственный гол дождались на 66-й минуте, когда на поле появился Гризманн. Француз пробил с линии штрафной, а рикошет от капитана "летучих мышей" Солера не оставил шансов голкиперу – 1:0 в пользу Атлетико.
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