В первом тайме главными действующими лицами стали арбитр Гильермо Куадра и его видеопомощник. Они отменили роскошные голы Мораты и Мусы с дальней дистанции. Затем благодаря повтору прямое удаление защитника Валенсии Тьерри "смягчили" до желтой карточки.

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Единственный гол дождались на 66-й минуте, когда на поле появился Гризманн. Француз пробил с линии штрафной, а рикошет от капитана "летучих мышей" Солера не оставил шансов голкиперу – 1:0 в пользу Атлетико.