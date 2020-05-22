"Некоторым плохо спится из-за хорошей игры сборной": Маркевич призвал Верховную Раду отказаться от следствия против УАФ

Легендарный тренер Мирон Маркевич считает, что Временная следственная комиссия за полгода своей деятельности так и не выявила никаких нарушений в работе УАФ.

"Очевидно, что спорт, футбол должен быть вне политики. Не место политике в спорте, давно надо научиться разграничивать эти не связанные между собой вещи. И если за полгода ничего не нашли – то нечего и дальше там искать, это же логично.

Павелко оштрафован за поддержку Виды, ФИФА отвергает обвинения в коррупции, – СМИ

Очевидно, кому-то плохо спится из-за этого, и хотят продолжить. Я не вижу в том никакого смысла. Если бы были злоупотребления – за полгода их можно было бы показать. Когда же ничего нет – надо ставить точку.

Создателям футбольной ВСК просто стоит попробовать пережить то, что наша национальная сборная хорошо играет, а молодежка стала чемпионами мира. Некоторым из-за этого плохо спится. Но придется им это пережить", – цитирует Маркевича ДС.

"Якщо Тупчієнко двох не вбив, отже погано тренувався": грав у Маркевича, виховував Нойка і бачив народження зірки Динамо