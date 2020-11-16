"Наши против Германии играли очень и очень вкусно, но не хватало перчинки, скажем так. Украина уже давно так не играла. В каких-то отдельных моментах нашим некоторым исполнителям не хватило опыта и аналитики. В эпизодах с пропущенными мячами вовремя выходили с той или иной ситуации. Немцы выжали максимум из тех моментов, которые появлялись у них.

Германия – Украина – 3:1 – видео голов и обзор матча

Но Украина играла очень достойно, вкусно и перспективно. Впрочем, пора уже давать результат. Все-таки это возможно. Ребята уже поиграли с Испанией, Германией, с которой вели в счете. Ребята понимают, что они могут побеждать независимо от того, как действует на обстоятельства пандемия.

И в этой непростой ситуации важную роль сыграл тренерский штаб Андрея Шевченко. Они проделали огромную работу, чтобы мы не зависели от того, сколько ведущих игроков выбыло и сколько в составе молодых футболистов. Ребята играли именно так, как им сказал главный тренер", – резюмировал Ващук в комментарии Meta-ratings.

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