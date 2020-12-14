"Парни заслуживают похвалы, мы провели хорошую игру. Создали много шансов в первом тайме, но пропустили. Эти ситуации могут иметь влияние, ребята хорошо отреагировали. Голкипер соперника был лучшим игроком матча, в среду вратарь Шахтера сделал то же.

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Мы создаем много моментов, но не все реализуем. Иногда надо пересиливать себя, чтобы преодолевать препятствия. Мы были очень разочарованы двумя нулевыми ничьими с Шахтером, которые стоили нам вылета из Лиги чемпионов. Непросто мириться с несправедливыми результатами.

Мы идем вперед с надеждами улучшаться. Некоторым игрокам лучше уйти, чтобы иметь больше времени на поле. Наш состав может стать менее глубоким, но более функциональным", – приводит слова Конте Football Italia.

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