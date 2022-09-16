Директор "зелено-белых" Степан Юрчишин считает, что команда Мирчи Луческу еще может выйти из группы Лиги Европы, но для этого нужно срочно решать все проблемы.

"Если откровенно, не знаю, что происходит с киевлянами… Такое впечатление, что каждый тянет одеяло в свою сторону. К сожалению, не узнать и некоторых игроков, с которыми связывались большие надежды, в частности, речь идет об Илье Забарном. Наконец, уже оскомину набили разговоры о том, что в Динамо отсутствуют квалифицированные форварды, но так и есть. Факты – упрямая вещь.

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А разве можно рассчитывать на положительный результат, попав за весь матч только дважды в створ ворот? Из-за отсутствия последнего паса динамовцам сложно угрожать воротам соперников. Как видите, куда ни кинь – всюду клин. И беспокоит, что речь идет о базовой команде сборной Украины, у которой на очереди решающие поединки Лиги наций.

Есть ли еще шансы у Динамо на еврокубковую весну? Ситуация сложная, но еще не критичная. Возможно, сентябрьский перерыв в УПЛ, где у Динамо также дела плохи, и в розыгрыше еврокубков, поможет киевлянам преодолеть кризис и уже в октябре начать наверстывать упущенное. Хотя динамовцам срочно нужно усиление, и не только в нападении", – цитирует Юрчишина Команда №1.

Напомним, команда Мирчи Луческу проиграла 6 из 7 последних матчей. Как следствие, последнее место в Лиге Европы и 11-я позиция в УПЛ.

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