Профессиональная футбольная лига, которая занимается Первой и Второй лигой, после исчезновения каналов "Футбол" ищет новых трансляторов.

"Мы продолжим развивать наши трансляции, сосредоточим их на собственном канале YouTube и создадим собственный продукт.

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В настоящее время ПФЛ открыта для предложений потенциальных спонсоров и партнеров. Мы хотим выработать технические требования, унифицирующие нашу «картинку», чтобы матчи со всех уголков Украины были сняты на одинаково достойном уровне и нормально транслировались.

Конечно, война повлияла на деловой мир, рынок рекламы, пул спонсоров. Однако это не повод останавливаться – мы рады, что клубы поддержали наше стремление продолжить работу над созданием привлекательного медиа-продукта. Цифры, которые показали трансляции Первой лиги на телеканалах "Футбол", добавляют оптимизма. Некоторые матчи давали фору иностранным топ-соревнованиям по зрительскому интересу! 12 миллионов просмотров дал неполный сезон Первой лиги в YouTube", – сказал президент ПФЛ Александр Каденко в комментарии SportArena.

Напомним, в прошлом сезоне ПФЛ получила официального транслятора – каналы "Футбол 1/2/3", однако прекращение их существования заставляет организацию искать новые варианты.

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