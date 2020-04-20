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"Некоторые клубы еще до коронавируса хотели сниматься с розыгрыша": Тлумак – о финансовой ситуации в Первой лиге

17:25 32 Читати українською
"Некоторые клубы еще до коронавируса хотели сниматься с розыгрыша": Тлумак – о финансовой ситуации в Первой лиге
Андрей Тлумак / Фото из открытых источников

Главный тренер луцкой Волыни Андрей Тлумак рассказал о своем варианте окончания чемпионата.

"Я за вариант доигрывания чемпионата в одном месте. Но сможем ли мы собраться в одном месте, чтобы неделю или месяц жить там, кормить команду, оплатить проживание. Здесь большую роль играет финансовая сторона.

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Да, мы декларируем, что хотим выйти в Премьер-лигу. Нам сегодня президент позволяет в финансовом плане не шиковать, но жить нормально. Но есть некоторые клубы, которые еще до коронавируса хотели сниматься с Первой лиги", – сказал Тлумак в комментарии YouTube-каналу Трендец.

Напомним, Волынь после 19-ти туров занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги и лишь на одно очко отстает от лидера первенства – львовского Руха.

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Теги
футбольные финансы Первая лига Видеоновости Волынь Волынь Андрей Тлумак Андрей Тлумак
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