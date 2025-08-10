"Эта молодежная сборная прекратила свое существование, потому что следующий шаг – это национальная сборная. Если у них есть претензии на национальную сборную, они должны их доказывать. Это важная и большая информация для нас.

Мы увидели игроков, которые готовы к первой команде. Я вас уверяю, что в первой команде будут игроки из U-21. Это важно, чтобы у игроков была цель. Я считаю, что некоторые из них готовы дебютировать за первую команду. Я не говорю, что они выйдут в основном составе, но они готовы", – цитирует Реброва УПЛ ТВ.

Напомним, что уже этой осенью сборная Украины стартует в отборе к ЧМ-2026. Соперниками "сине-желтых" в группе, кроме Франции, станут национальные команды Азербайджана и Исландии. Прямую путевку на Мундиаль получит только победитель квартета.

