"Считаю, это был достойный матч в нашем исполнении. Шахтер продемонстрировал тот стиль игры, который стремится исповедовать, показал то, как мы хотим выглядеть на футбольном поле: высоко встречали соперника, создали много замечательных моментов. Возможно, могли лучше проявить себя на стадии завершения, но, оценивая поединок в целом, могу сказать, что это очередная важная победа, добытая в качественном стиле.

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Рад был забить. Если в целом оценивать мою низкую результативность в этот период, то большую часть матчей я проводил на позиции опорного полузащитника, что не способствует высокой результативности. Но я рад, что смог принять участие в трех голах команды – дважды отличился сам и также поспособствовал автоголу. Опять же, приятно забивать голы или отдавать ассисты, но для меня самое главное – это командные достижения, поэтому я готов играть там, где меня будет видеть тренер и где я, по его мнению, буду приносить пользу команде. А все остальное – производное.

Погода? Действительно, немного холодно. Лично я родом из Рио-де-Жанейро, где в этот период 30-40 градусов тепла, но я уже больше года в Украине и в определенной степени адаптировался. Хотя последние несколько дней действительно были очень холодными, поэтому было сложно, тем более некоторые из нас никогда в жизни не видели снега. Но мы должны привыкать – все, кто согласился приехать сюда и выступать и дарить радость болельщикам.

Украина – замечательная страна. Мне нравится находиться в Киеве или Львове, в зависимости от того, где должны быть согласно нашему календарю. Очень рад находиться здесь и вообще рад любой погоде!" – цитирует Марлона официальный сайт "горняков".

Напомним, после 24-х туров Шахтер в турнирной таблице УПЛ идет на третьей строчке, имея в своем активе 50 очков.

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