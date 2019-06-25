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Форвард Челси доволен трансферным баном команды

18:58 45 Читати українською
Форвард Челси доволен трансферным баном команды
Тамми Абрахам (справа) / Getty Images

Нападающий лондонцев Тамми Абрахам не делает трагедии из трансферных проблем клуба.

"Запрет на трансферы, возможно, это не то, чего хочет клуб, но для молодежи это прекрасно. Я жду с нетерпением. Уверен, что и другие молодые игроки Челси тоже. Этот год будет самым важным для нас. Для молодежи не может быть лучшей возможности. Сейчас или никогда.

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Лучшего шанса, чтобы показать себя в Челси, не будет. Я выложусь на максимум. Я получал тысячи сообщений от болельщиков в инстаграме, пока был в аренде. Они писали: "Тебе нужно возвращаться". Замечательно, что тебя хотят видеть в команде.

Лэмпард? У Челси нет лучшего варианта для тренера, чем он", – цитирует Абрахама журналист Генри Винтер в своем твиттере.

21-летний форвард провел прошлый сезон в аренде за Астон Виллу, в которой стал одним из лучших бомбардиров Чемионшипа с 25 голами.

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