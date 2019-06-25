Форвард Челси доволен трансферным баном команды

Нападающий лондонцев Тамми Абрахам не делает трагедии из трансферных проблем клуба.

"Запрет на трансферы, возможно, это не то, чего хочет клуб, но для молодежи это прекрасно. Я жду с нетерпением. Уверен, что и другие молодые игроки Челси тоже. Этот год будет самым важным для нас. Для молодежи не может быть лучшей возможности. Сейчас или никогда.

Лэмпард приблизился к возвращению в Челси – Дерби Каунти позволил "синим" вести переговоры со своим тренером

Лучшего шанса, чтобы показать себя в Челси, не будет. Я выложусь на максимум. Я получал тысячи сообщений от болельщиков в инстаграме, пока был в аренде. Они писали: "Тебе нужно возвращаться". Замечательно, что тебя хотят видеть в команде.

Лэмпард? У Челси нет лучшего варианта для тренера, чем он", – цитирует Абрахама журналист Генри Винтер в своем твиттере.

21-летний форвард провел прошлый сезон в аренде за Астон Виллу, в которой стал одним из лучших бомбардиров Чемионшипа с 25 голами.

Челсі майбутнього, або Як Лемпард, Аллегрі та інші претенденти змінять команду зі Стемфорд Брідж