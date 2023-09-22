"Некоторые игроки были слишком расслабленными": тренер Гента попытался объяснить ничью в игре против Зари
Главный тренер Гента Хейн Ванхазебрук поделился впечатлениями от поединка 1-го тура группового этапа Лиги конференций против Зари.
"С самого начала все пошло не так. Мы не были резкими. Игра затягивалась, наши фланговые защитники не могли прорваться. Некоторые игроки просто не брали на себя инициативу, и отдавали мяч кому-то другому. Всегда одни и те же игроки создавали моменты, но не получалось. Порой это было непривлекательно. Медленный футбол. Невероятно медленный. Можно было попробовать зайти с фланга, но это ничего не изменило бы.
Голевой выстрел Герреро в видеообзоре матча Заря – Гент – 1:1
Нельзя сказать, что Заря провела хорошую игру. Но это нелогично. Они так давно не начинали. Я в основном смотрю на других игроков. Фадигу и Геркенсу было тяжело, но их на самом деле не обслуживали передачами.
Гол Куйперса после безголевой серии? Я рад за Уго. Он также упорно работал. Гол Зари? Его никогда нельзя было пропускать. Некоторые игроки были слишком расслабленными. То, что ты первый в Бельгии, не означает, что ты можешь просто обыграть каждую команду. Некоторые еще не осознают этого. Свен Кумс понял – он был примером", – поделился Ванхазебрук в комментарии HLN.
Напомним, что Заря и Гент разошлись миром в матче 1-го тура группового этапа Лиги конференций. В параллельном матче Маккаби Тель-Авив переиграл Брейдаблик (3:2).
Заря удержала ничью с Гентом в первом туре Лиги конференций – первое очко для Украины в групповом турнире