"С самого начала все пошло не так. Мы не были резкими. Игра затягивалась, наши фланговые защитники не могли прорваться. Некоторые игроки просто не брали на себя инициативу, и отдавали мяч кому-то другому. Всегда одни и те же игроки создавали моменты, но не получалось. Порой это было непривлекательно. Медленный футбол. Невероятно медленный. Можно было попробовать зайти с фланга, но это ничего не изменило бы.

Голевой выстрел Герреро в видеообзоре матча Заря – Гент – 1:1

Нельзя сказать, что Заря провела хорошую игру. Но это нелогично. Они так давно не начинали. Я в основном смотрю на других игроков. Фадигу и Геркенсу было тяжело, но их на самом деле не обслуживали передачами.

Гол Куйперса после безголевой серии? Я рад за Уго. Он также упорно работал. Гол Зари? Его никогда нельзя было пропускать. Некоторые игроки были слишком расслабленными. То, что ты первый в Бельгии, не означает, что ты можешь просто обыграть каждую команду. Некоторые еще не осознают этого. Свен Кумс понял – он был примером", – поделился Ванхазебрук в комментарии HLN.

Напомним, что Заря и Гент разошлись миром в матче 1-го тура группового этапа Лиги конференций. В параллельном матче Маккаби Тель-Авив переиграл Брейдаблик (3:2).

Заря удержала ничью с Гентом в первом туре Лиги конференций – первое очко для Украины в групповом турнире