– Если Карпаты выигрывают, то это победа с сухим счетом. Это говорит о том, что если идет, то во всех звеньях?

– Это говорит о том, что мы стараемся защищаться благодаря тому, что атакуем, высоко прессингуем. Однако бывают моменты и игры, когда все идет не так, как хочется. К морозу, первому снегу нужно привыкать. У нас много иностранцев, и некоторые из них увидели снег впервые. Это тоже требует адаптации. Я видел, что нам было тяжеловато держать высокий темп большую часть игрового времени.

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– Большую часть времени сегодня все шло по вашему плану?

– Нет, не так, как мы хотели. Большую часть игрового времени – так, но во втором тайме нас заставили играть в среднем блоке. Мы хотели играть выше, но соперник заставил нас опуститься, потому что мы потеряли интенсивность и не были достаточно агрессивными без мяча. Считаю, что нам не хватало сил, так сложилась игра.

– По вашему мнению, гол тура забили сегодня?

– Классный гол, замечательная позиционная игра. Говорят, что наши футболисты не могут играть в позиционный футбол, но посмотрите, какой момент Амбросий создал для Бруниньо – он классно принял и пробил. Мы работали над этими моментами на этой неделе. Великолепный гол. Если его признают лучшим голом тура, то я буду радоваться, потому что это вознаграждение за их работу на тренировках.

– Сегодня не играл Адамюк. У него повреждение? Какого характера?

– Да, повреждение. Но пока неизвестно, насколько оно серьезное. Надеемся, что он быстро вернется. Взамен вышел Павел Полегенько и качественно сыграл. Мы говорили с Павлом, что ситуации складываются по-разному, и игроки должны быть профессионалами. Он это демонстрирует, как и большинство наших возрастных футболистов. Они ждут своего шанса, преданно работая, потому что понимают, в каком клубе играют. Они не имеют права создавать дискомфортные ситуации в команде. Они – профессионалы, и игра Павла это подтверждает. Он ждал свой шанс месяц и прекрасно его использовал, – сказал Лупашко в эфире УПЛ ТВ.

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