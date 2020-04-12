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"Неймару такое нравится": Маркиньос объяснил издевательства бразильца над Холандом

11:58 39 Читати українською
"Неймару такое нравится": Маркиньос объяснил издевательства бразильца над Холандом

Защитник ПСЖ Маркиньос прокомментировал пародию Неймара на празднование Эрлинга Холанда во время противостояния с Боруссией Д.

"Неймар предупреждал, что собирается спровоцировать Холанда. После первого матча было много всего, игроки дортмундской Боруссии делали заявления. Они тогда победили, а потом в туннеле кричали и смеялись над нами.

Игроки ПСЖ потролили Холанда после победы над Боруссией Д в Лиге чемпионов

Неймару нравится делать такие вещи. Он не просто футболист, он азартен, не боится и всегда отвечает на провокации", – поделился Маркиньос в эфире YouTube-канала Desimpedidos.

Напомним, Неймар повторил празднование Холанда в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии Д. После матча игроки ПСЖ продолжили смеяться над форвардом "шмелей", из-за чего были раскритикованы обществом.

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