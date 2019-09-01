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"Неймару следует вернуться в Ла Лигу – неважно, будет это Барселона или Реал", – Ривалдо

14:12 48 Читати українською
"Неймару следует вернуться в Ла Лигу – неважно, будет это Барселона или Реал", – Ривалдо
Неймар / Reuters

Бывший форвард Барселоны Ривалдо считает, что Неймар сделал ошибку, покинув каталонцев в 2017 году.

"Неймару не стоило уходить из Барселоны. Это была ошибка, он должен это понять. Неймару следует вернуться в Испанию, даже если это будет не Камп Ноу.

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Испанскому футбола пойдет на пользу, если бы Неймара подписал даже Реал", – цитирует Ривалдо Sport.es.

Напомним, Неймар покинул "блаугранас" в 2017 году, перейдя в ПСЖ. Этим летом главными претендентами на звездного бразильца были Барселона и Реал, но Неймар в итоге остался в парижском клубе.

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