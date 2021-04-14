Нападающий ПСЖ Неймар попал в не очень приятную ситуацию из-за своей радости после финального свистка матча с Баварией (0:1).

Мюнхенцы победили на Парк де Пренс со счетом 1:0. Первая встреча завершилась победой парижской команды со счетом 3:2. Таким образом, ПСЖ прошел в полуфинал турнира благодаря правилу выездного гола.

ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча

Сразу после окончания матча Неймар вместе с хавбеком Леандро Паредесом стали бурно праздновать успех прямо перед игроком Баварии Йозуа Киммихом. Бразилец утверждает, что в таких действиях не было ни единого подтекста.

"Я даже не пытался его спровоцировать. Мне хотелось отпраздновать, а рядом был Лео. Я увидел его, и мы отпраздновали вместе. Это случайность, что там был именно Киммих, который говорил, что их команда лучше и они пройдут дальше", – цитирует Неймара TNT Sports Brasil.

ПСЖ вышел в полуфинал ЛЧ несмотря на поражение от Баварии: Мюнхен разочаровывает, Париж ломает каноны, а Неймар – гений