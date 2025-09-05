Неймар получил от бразильского бизнесмена 1 миллиард долларов. Еще в июле 2023 года 30-летний мужчина с проблемами со здоровьем обратился в нотариальную контору в Порту-Алегри, чтобы оформить свое завещание. Бизнесмен подробно отметил в своем завещании, что оставляет очень щедрую сумму в один миллиард долларов именно Неймару.

"У меня уже есть на примете состав для ЧМ": Анчелотти снова прокомментировал решение не вызывать Неймара в сборную Бразилии

"Хотя мне почти 31, я не имею очень крепкого здоровья, и поэтому понимаю, что мне некому оставить свое состояние, если я когда-то умру. Я тоже страдаю от клеветы, я семейный человек, и отношения (Неймара) с отцом очень напоминают мне мои отношения с моим отцом, который уже умер. Но прежде всего я знаю, что он не эгоистичен, а это в наши дни большая редкость", – цитирует Diario Sport бизнесмена.

К слову, сейчас Неймар выступает в родной Бразилии за Сантос. В этом сезоне он сыграл в 20 матчах, в которых забил шесть голов и отдал три ассиста.