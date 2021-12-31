Громкие гуляния, которые устроил Неймар у себя на родине, не остались без внимания правоохранителей.

Прокуратура Бразилии проведет проверку вечеринки, которую на свой день рождения в Рио-де-Жанейро организовал форвард ПСЖ Неймар, сообщает L'Equipe.

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По информации источника, расследование инициировали после ряда жалоб и информации в прессе о массовом мероприятии в период пандемии коронавируса. Игрока, а также кондоминиум, где прошло мероприятие в его честь обязали предоставить данные о количестве гостей и принятых мерах безопасности.

По данным СМИ, вечеринку Неймара посетили от 150 до 500 человек. Юридически штат Рио-де-Жанейро не запрещает вечеринки на частной территории, но поведение Неймара возмутило много общественных организаций, которые считают подобные действия безответственным.

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