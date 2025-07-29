Авторитетное аргентинское издание TyC Sports опубликовало информацию о том, что Неймар перейдет в Марсель, но она оказалась "фейковой". "Это полная чушь", – подтвердил официальный представитель клуба газете Le Parisien. Однако в Марсель перейдет другой бразилец – Игор Пайшао.

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Журналист Саша Тавольери, информация о переговорах между бразильцем и французским клубом даже не рассматривалась. "Полное опровержение насчет Неймара в Марселе. Не соответствует действительности", – написал Тавольери.

В настоящее время Неймар выступает за Сантос, но ранее он неоднократно давал понять, что заинтересован в переходе в клуб, который будет уровнем выше.

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