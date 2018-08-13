Неймара соблазнила сексуальная колумбийская модель: "Не знаю, как он нашел меня в Instagram"

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар попал в любовные сети обольстительной колумбийской модели Лилианы Энао.

Сексапильная блондинка призналась в ефире телешоу Caracol, что познакомилась с Неймаром в 2016 году, когда бразилец еще выступал за Барселону. Неймар тогда в очередной раз расстался со своей нынешней девушкой Бруной Маркезини и вроде как искал утешения в объятиях Лилианы.

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"Я не знаю, как он вышел на меня в Instagram. Возможно, Неймар увидел мое интервью, когда я приезжала в Испанию. Сначала мы непринужденно общались, он спрашивал, как у меня дела", – рассказывает Лилиана.

Девушка утверждает, что с тех пор Неймар стал ее "интимным другом", и они продолжают тесно общаться.

По версии колумбийских глянцевых журналов, Энао входит в число 20 самых сексуальных женщин своей родины. "Футбол 24" показывает, что такое признание – отнюдь не беспочвенно. Смотрите ниже лучшие фотографии блонди, которая покорила одну из крупнейших звезд современного футбола.

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