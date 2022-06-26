Бразилец любит чувствовать важность для клуба и руководства. На днях президент Нассер Аль-Хелаифи, отвечая на вопрос о будущем игрока, заявил, что всем нужно выкладываться, чтобы остаться в команде. Неймару повеяло холодом.

Неймар задумался об уходе из ПСЖ – клуб также не прочь попрощаться

Как сообщает AS , буквально несколько часов назад агенты 30-летней звезды ПСЖ связывались с Ювентусом, чтобы оценить возможность перехода. В нынешних условиях такая операция для "Старой синьоры" невозможна.

Да и самому Нею невыгодно переходить на в разы более низкую зарплату. Сейчас Юве может предложить максимум 8 млн и еще два бонусами за сезон. Заработок бразильца в ПСЖ составляет 50 миллионов евро до уплаты налогов.

Значительную часть прошлого сезона Неймар пропустил из-за травм, наиграв всего 28 поединков. Отличиться удалось 13 голами и 8 ассистами.

Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд