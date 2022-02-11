Недавно из банковского счета бразильца украли 220 тысяч реалов (около 37 тысяч евро). Полиция штата Сан-Паулу уже арестовала парня, обвиняемого в преступлении, информирует Marca .

Неймар тренируется в общей группе ПСЖ перед Реалом – есть нюанс

20-летний парень является частью преступной группы, занимающейся мошенничеством в виде незаконных операций. Он работал помощником по административным вопросам в одной из компаний, что было прикрытием. Имена других людей, участвовавших в аферах, от которых пострадал не только Неймар, тоже установили.

Теперь звезда ПСЖ может спокойно готовиться к предстоящим поединкам против Ренна в чемпионате Франции и против Реала в Лиге чемпионов.

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