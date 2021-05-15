Помощник государственного депутата Бразилии Агрипино Магальяйнш, который также совмещает свою основную деятельность с ЛГБТ-активизмом, подал иск в суд Сан-Паулу, обвинив форварда ПСЖ Неймара в организации вооруженного нападения на него, сообщает LO-Bianco.

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По информации источника, Магальяйнш считает главной причиной такого поступка серию его репортажей о гомофобии со стороны Неймара. Магальяйнш также сообщил, что адвокат бразильского форварда Дави де Пайва Коста Тангерина угрожал ему убийством. Политик через суд требует выплатить ему 1 млн бразильских реалов (примерно 156 тыс. евро) за моральный ущерб. Он также утверждает, что не может продолжать работу в обычном режиме из-за опасений за свою жизнь.

Ранее Магальяйнш обратился в суд от имени ассоциации по борьбе за защиту прав членов движения ЛГБТ с просьбой начать расследование в отношении Неймара за высказывания футболиста в адрес бывшего бойфренда матери форварда, киберспортсмена Тьяго Рамоса. Магальяйнш утверждал, что во время ссоры с Рамосом Неймар заявлял, что геев следует убивать.

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