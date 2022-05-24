Форвард ПСЖ Неймар поиграл в футбол с известной блоггершей, которая унизила его удивительным дриблингом.

ПСЖ прибыл в Катар, где со звездами парижского клуба встретилась фристайлер Лиза Зимуш. Девушка решила попытаться сыграть с Неймаром и Хави Симонсом.

ПСЖ хочет избавиться от Неймара

Сначала бразилец довольно легко потерял мяч, после чего они вдвоем с Симонсом не могли его отобрать у блоггерши. В конце концов Лиза сделала свой фирменный трюк, прокинув Неймару между ног – игрок в шоке упал на газон, ногами сжав ее кроссовок.

Добавим, что для бразильца прошлый сезон получился не слишком удачным – в 28 матчах он отличился 13 голами и 8 ассистами, а его ПСЖ получил только чемпионат Франции.

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