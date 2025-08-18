Чемпионат Бразилии 2025. Серия А. 20-й тур

Сантос – Васко да Гама – 0:6

Голы: Питон, 18, Давид, 52, Коутиньо, 54, 62, Райан, 60, Че Че, 68

Сантос активно начал, но едва ли не первая вылазка Васко да Гамы к воротам соперника завершилась голом Питона, который на дальней штанге замкнул передачу Нуно Морейры. В первом тайме голов больше не было, но арбитр показал аж 5 желтых карточек.

А вот на старте второй половины случился настоящий прорыв. Васко да Гама отгрузил в ворота Сантоса аж пять мячей до 68-й минуты. Удвоил преимущество Давид классным ударом с лета, Коутиньо за 2 минуты сделал преимущество разгромным, пробив в девятку после того, как партнер по команде опередил вратаря и выкатил экс-звезде Барселоны.

Райан ударом с пенальти забил четвертый мяч в игре, после чего Коутиньо эффектно оформил дубль, перебросив голкипера. Повторил красоту бывший хавбек Динамо Че Че, который и поставил точку в игре – унизительные 0:6 для команды Неймара.

Сам бразильский форвард эмоционально воспринял это поражение, расплакавшись прямо на поле. Добавим, что Сантос с 21 баллом пока пятнадцатый, а Васку да Гама набрал лишь 19 очков после этой победы и оторвался от зоны вылета.

