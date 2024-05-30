Неймар жестоко ответил на невинную шутку одноклубника – видео мести бразильца
06:00 - Читати українською
Нападающий Аль-Хиляля Неймар показал, что с ним шутить нельзя.
Одноклубник бразильца по Аль-Хилялю Ренан Лоди решил повеселиться на тренировке. Он связал бутсы Неймара. Но защитник не знал, что с Неймаром лучше не шутить.
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Нападающий отреагировал на невинную выходку очень жестоко. Неймар взял острый инструмент и проколол шины на машине Лоди.
Напомним, с момента перехода в Аль-Хиляль бразилец сыграл лишь в трёх матчах в Саудовской Аравии. Сейчас Неймар восстанавливается после разрыва крестообразной связки.
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