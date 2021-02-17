Нападающий ПСЖ Неймар не мог сыграть в матче 1/8 финала против Барселоны из-за травмы, но без внимания не остался.

Бразилец накануне вновь оказался в клубном лазарете и даже не полетел в столицу Каталонии. Зато Неймар устроил аналог текстовой онлайн-трансляции встречи в своем Твиттере.

"Один из трех матчей, в которых хотелось сыграть больше всего", – начал звездный форвард еще до начала игры.

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Когда Лионель Месси открыл счет ударом с 11-метровой отметки, Неймар не выдержал: "Этот пенальти – шутка". Однако вскоре футболист удалил этот твит.

Впоследствии главная звезда вчерашнего вечера дала не один повод для радости своему одноклубнику: "Мой мальчик Мбаппе оформил хет-трик".

Однако Неймар не забыл похвалить всю команду и нашел неожиданного героя. "Какая командная игра! Все выступили отлично. Паредес – просто монстр", – написал бразилец. Не обошлось и без обращения в каталонскому клубу: "Ребята, помните, что игра есть игра, тут ничего не поделаешь".

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на Камп Ноу разгромил Барселону со счетом 4:1. В составе парижан хет-трик оформил Килиан Мбаппе. Ответный матч состоится 10 марта в Париже.

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