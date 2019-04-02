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Неймар завтра вернется к тренировкам – в последний раз бразилец играл в январе

21:57 5 Читати українською
Неймар завтра вернется к тренировкам – в последний раз бразилец играл в январе
Неймар / ФК ПСЖ

Лидер ПСЖ Неймар в ближайшее время вернется на футбольное поле после травмы.

Пресс-служба парижского клуба сообщила, что завтра, 3 апреля Неймар вернется к тренировкам после перелома пятой плюсневой кости правой ноги, которую бразилец получил еще в январе во время матча 1/16 Кубка Франции против Страсбура

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Отмечается, что завтра лидер ПСЖ будет заниматься по индивидуальной программе, в которую будут входить упражнения на футбольном поле.

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Теги
Франция Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ
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