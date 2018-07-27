Неймар занял шестое место на турнире по покеру

Нападающий ПСЖ Неймар демонстрирует свой талант не только в футболе.

26-летний форвард парижского клуба принял участие в покерном турнире в Бразилии и показал неплохой результат заняв шестое место, сообщает издание ESPN.

По информации издания, выигрыш футболиста составил 21 308 долларов при входном плате в 1877 "зеленых".

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"Я очень рад впервые принять участие в этом турнире и выйти в финал с отличными игроками. Это новый опыт для меня", – прокомментировал Неймар.

Стоит отметить, что финальную игру с согласия всех участников перенесли на один день, чтобы Неймар мог посетить свадьбу друга.

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