Неймар "зализывал" тяжелые раны на вечеринке – кальян, покер и гулянья до 6 утра
Нападающий ПСЖ Неймар имеет свои методы реабилитации после тяжелых травм.
Самый дорогой футболист мира был замечен в компании бразильского певца Jottape, сообщает Mundo Deportivo.
Неймар получил жуткую травму во время матча – звезду ПСЖ вынесли на носилках
Ребята устроили вечеринку с кальяном, покером и громкой музыкой. Очевидно, веселье затянулось, поскольку Jottape делал публикации в Instagram до 6 часов утра. Лишь в воскресенье Неймар получил тяжелую травму голеностопа и плакал, покидая поле на носилках. 29-летний нападающий не раз признавался, что вечеринки помогают ему расслабиться и отвлечься от футбола.
Теперь у звезды ПСЖ будет достаточно времени на развлечения, поскольку травма выбила его, по меньшей мере, до конца 2021 года.
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