Наставник парижан Томас Тухель после поражения от Монако сообщил хотя бы какие-то приятные новости для поклонников команды.

"Впереди у нас сложный поединок против РБ в Лиге чемпионов. Неймар сможет принять в нем участие.

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Он начнет игру в стартовом составе, ведь преодолел все проблемы. Он очень решительный и готов помочь нам", – цитирует Тухеля L'Equipe.

Напомним, 28-летний бразилец получил травму в матче Лиги чемпионов против Истанбул Башакшехира и пропустил 3 матча ПСЖ и поединки сборной Бразилии в отборе на ЧМ-2022. В проигранном матче против Монако Неймар вышел на замену.

Матч ПСЖ – РБ Лейпциг пройдет во вторник, 24 ноября. После трех туров парижане занимают 3 место в группе H, набрав лишь 3 очка и потерпев два поражения.

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