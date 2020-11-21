Неймар залечил травму и выйдет в стартовом составе ПСЖ в ключевом матче Лиги чемпионов
Наставник парижан Томас Тухель после поражения от Монако сообщил хотя бы какие-то приятные новости для поклонников команды.
"Впереди у нас сложный поединок против РБ в Лиге чемпионов. Неймар сможет принять в нем участие.
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Он начнет игру в стартовом составе, ведь преодолел все проблемы. Он очень решительный и готов помочь нам", – цитирует Тухеля L'Equipe.
Напомним, 28-летний бразилец получил травму в матче Лиги чемпионов против Истанбул Башакшехира и пропустил 3 матча ПСЖ и поединки сборной Бразилии в отборе на ЧМ-2022. В проигранном матче против Монако Неймар вышел на замену.
Матч ПСЖ – РБ Лейпциг пройдет во вторник, 24 ноября. После трех туров парижане занимают 3 место в группе H, набрав лишь 3 очка и потерпев два поражения.
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