Неймар заговорил о своем будущем после феерического выхода ПСЖ в плей-офф Лиги чемпионов
07:30 - Читати українською
Форвард ПСЖ Неймар пока не видит причины прощаться с парижским клубом.
завершено
21’ Неймар
38’ Неймар
42’ Килиан Мбаппе
50’ Неймар
62’ Килиан Мбаппе
Мехмет Топал 57’
21’ Неймар
38’ Неймар
42’ Килиан Мбаппе
50’ Неймар
57’ Мехмет Топал
62’ Килиан Мбаппе
"Я действительно счастлив в ПСЖ, мне нравится в Париже. Мыслей об уходе из клуба у меня не было.
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Нам нужно все обсудить, устроить переговоры. У меня хорошие отношения с руководством ПСЖ, я счастлив. Посмотрим, что произойдет в будущем", – цитирует Неймара RMC Sport.
ПСЖ разгромил Истанбул Башакшехир (5: 1) в скандальном матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф с первого места.
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