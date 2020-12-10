Форвард ПСЖ Неймар пока не видит причины прощаться с парижским клубом.

"Я действительно счастлив в ПСЖ, мне нравится в Париже. Мыслей об уходе из клуба у меня не было.

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Нам нужно все обсудить, устроить переговоры. У меня хорошие отношения с руководством ПСЖ, я счастлив. Посмотрим, что произойдет в будущем", – цитирует Неймара RMC Sport.

ПСЖ разгромил Истанбул Башакшехир (5: 1) в скандальном матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и вышел в плей-офф с первого места.

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