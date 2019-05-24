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Неймар задолжал 10 тысяч врачу, который принимал роды его сына

24 мая 12:33 214 Читати українською
Неймар задолжал 10 тысяч врачу, который принимал роды его сына
Неймар с сыном / Фото из соцсетей

Звездный форвард ПСЖ Неймар попал в очередной скандал.

Бразильский суд обязал Неймара оплатить услуги врача, который работал во время родов, информирует AS.

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Звезда сборной Бразилии задолжал доктору Герберту Крамеру 46 тысяч реалов, то есть около 10 тысяч евро. Сыну нападающего, Дави Лукке, уже восемь лет, но окончательное решение вопроса объявили только месяц назад. Роды проходили в больнице Святого Луиса, что в Сан-Паулу. Адвокаты бразильца утверждают, что Неймар уже давно заплатил больнице, но Крамер отрицает эту информацию.

Напомним, заработная плата Неймара в парижском клубе составляет около 37 миллионов евро.

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