Неймар задолжал 10 тысяч врачу, который принимал роды его сына

Звездный форвард ПСЖ Неймар попал в очередной скандал.

Бразильский суд обязал Неймара оплатить услуги врача, который работал во время родов, информирует AS.

Неймар пропустил тренировку ПСЖ без разрешения Тухеля – известна причина

Звезда сборной Бразилии задолжал доктору Герберту Крамеру 46 тысяч реалов, то есть около 10 тысяч евро. Сыну нападающего, Дави Лукке, уже восемь лет, но окончательное решение вопроса объявили только месяц назад. Роды проходили в больнице Святого Луиса, что в Сан-Паулу. Адвокаты бразильца утверждают, что Неймар уже давно заплатил больнице, но Крамер отрицает эту информацию.

Напомним, заработная плата Неймара в парижском клубе составляет около 37 миллионов евро.

"Пошли все н***й": почему Неймар запустил свою карьеру в ПСЖ