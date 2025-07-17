Нападающий Сантоса Неймар стал главным героем матча 14-го тура бразильской Серии А против Фламенго, запомнившись забавным эпизодом с тренером соперников Филипе Луисом.

Чемпионат Бразилии 2025, 14-й тур

Сантос – Фламенго – 1:0

Гол: Неймар, 84

Сантос вырвал победу над Фламенго на последних минутах, а решающий гол забил Неймар на 84-й минуте. Нападающий получил передачу Гильерме с фланга спиной к сопернику, первым касанием развернул защитника, прошел еще одного и забил в дальний угол.

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Интересно, что этот гол стал первым для Неймара в официальных матчах аж с марта. Форвард запомнился забавным эпизодом с наставником Фламенго Филипе Луисом, попытавшись пробросить тому между ног – получилось со второй попытки. После этого бывшие соперники на поле (Неймар противостоял Филипе Луису в матчах Барселоны и Атлетико в Испании) крепко обнялись.

Добавим, что Сантос после этой победы набрал 14 очков и расположился на 13-м месте из 20-ти. Фламенго с 27 баллами остался первым, потерпев лишь второе поражение в сезоне.

O GOLAÇO DO NEYMAR! pic.twitter.com/wWfeltZkgw — Santos FC (@SantosFC) July 17, 2025