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Неймар забил наиболее поздний гол в истории чемпионатов мира

22 июня 17:49 117 Читати українською
Неймар забил наиболее поздний гол в истории чемпионатов мира
Неймар / фото: ФИФА

Нападающий сборной Бразилии Неймар стал автором наиболее позднего гола в истории чемпионатов мира в основное время матча.

Неймар забил гол на 97-й минуте (96,48) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 с национальной командой Коста-Рики. Ранее ни один игрок не отмечался позже в основное время матча чемпионата мира, сообщает официальный твиттер ФИФА.

Бразилия – Коста-Рика: Коутинью спас "селесао" от фиаско, Неймар проиграл дуэль VAR, но тоже забил

Ранее автором наиболее позднего гола в истории чемпионата мира в основное время был француз Максим Боссис, который в 1982 году забил в ворота сборной Кувейта на 96-й минуте и 3-й секунде.

ЧМ-2018 2 тур

Бразилия - Коста-Рика: Пятница 22 июня 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Коста-Рика
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ЧМ 2018 Бразилия - Коста-Рика Бразилия Бразилия Неймар Неймар
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