Неймар забил наиболее поздний гол в истории чемпионатов мира

Нападающий сборной Бразилии Неймар стал автором наиболее позднего гола в истории чемпионатов мира в основное время матча.

Неймар забил гол на 97-й минуте (96,48) в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 с национальной командой Коста-Рики. Ранее ни один игрок не отмечался позже в основное время матча чемпионата мира, сообщает официальный твиттер ФИФА.

Бразилия – Коста-Рика: Коутинью спас "селесао" от фиаско, Неймар проиграл дуэль VAR, но тоже забил

Ранее автором наиболее позднего гола в истории чемпионата мира в основное время был француз Максим Боссис, который в 1982 году забил в ворота сборной Кувейта на 96-й минуте и 3-й секунде.