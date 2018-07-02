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Неймар забил 16 голов в 16 матчах 2018 года

21:45 22 Читати українською
Неймар забил 16 голов в 16 матчах 2018 года
Неймар / Фото: ФИФА

Бразильский форвард Неймар поражает своей результативностью.

Неймар открыл счет в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 Бразилия – Мексика.

Бразилия – Мексика – 2:0 – видео голов и обзор матча

Интересно, что в 2018 году форвард сыграл 16 матчей и забил 16 голов, информирует Opta.

12 мячей Неймар забил в 10 матчах за ПСЖ, 4 гола форвард забил в 6 матчах за сборную.

ЧМ-2018 Бразилия – Мексика: победа на классе пентакампеонов, звезда Виллиана и эффективность Неймара

ЧМ 20181/8 финала

Бразилия - Мексика: Понедельник 02 июля 2018

Бразилия
Матч окончен
2 : 0
Мексика
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Неймар Неймар Бразилия - Мексика ЧМ 2018 Бразилия Бразилия
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