На днях аргентинцы разбили сборную Италии (3:0) в Финалиссиме – битве сильнейших команд Южной Америки и Европы.

Бразилия разнесла Южную Корею с издевательским дублем Неймара – лучшего бомбардира АПЛ затенили другие звезды с Альбиона

Месси и компания бурно праздновали победу, хотя игра имеет полутоварищеский статус. Особенно отличился защитник Николас Отаменди, который в раздевалке пел насмешливую песенку: "Бразильцы, что случилось? Пентакампеоны уже разлили шампанское в бокалы, но Месси приехал в Рио и забрал Кубок Америки (намек на последнюю Копу)". Неймар язвительно ответил комментарием в Instagram: "Они уже выиграли чемпионат мира?"

Напомним, что бразильцам и аргентинцам придется встретиться 22 сентября в перенесенном матче отбора ЧМ-2022. Оба гранда давно гарантировали себе Мундиаль, однако вряд ли это повлияет на их боевое настроение.

Месси и Ди Мария поиздевались над Италией – Финалиссима-2022 за Аргентиной