"Рыбы" принимали Атлетико Минейро в рамках 4-го тура бразильской Серии А. Неймар вышел с номером 100 на спине, который символизировал количество домашних матчей за Сантос.

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Юбилей начался роскошно – хозяева получили комфортное преимущество, забив 2 гола в течение 3 минут. Впрочем, вскоре Неймар схватился за левое бедро и попросил замену. От отчаяния 33-летний форвард заплакал прямо на поле.

Сантос даже без капитана спокойно удержал первую победу в нынешнем чемпионате, что позволило "рыбам" набрать 4 очка и покинуть зону вылета. А вот Атлетико Минейро с 2 пунктами сидит на предпоследней строчке таблицы. К слову, в составе гостей 20 минут отыграл Бернард, который до сих пор остается самым дорогим игроком в истории Шахтера (25 млн евро летом 2013-го).

Neymar injured again.



So sad to see pic.twitter.com/GmFjjN00zx — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) April 17, 2025

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