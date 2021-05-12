"Если бы я должен был выбрать одного игрока, с которым бы хотел поиграть в одной команде, то это был бы Криштиану Роналду.

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Я уже играл с такими замечательными футболистами, как Месси и Мбаппе. Но еще не играл с Роналду", – цитирует слова Неймара GQ.

Напомним, действующий контракт Криштиану с Ювентусом рассчитан до лета 2022-го. В свою очередь Неймар недавно продолжил сотрудничество с ПСЖ до 2025 года.

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