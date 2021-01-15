"Я очень храбрый человек, мужество – моя самая большая ценность. Однако сейчас трудно сказать, что люди могут видеть во мне. Когда я был ребенком, было легче ответить на этот вопрос.

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Я был уровнем выше среднего в каждой возрастной группе и всегда выступал в более старших категориях. Это принесло мне известность в городе Сантус. Тогда было проще.

Сегодня я считаю, что стал кумиром, иконой в футболе. Теперь я рядом с лучшими игроками мира. Очень горжусь тем, что я среди них. Еще горжусь тем, что меня считают кумиром, уважают за мою работу на поле. Надеюсь и дальше приносить радость футбола", – цитирует Неймара Gaffer.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Неймар провел 7 матчей, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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