Бразильский вингер присоединился к "синим" в 2023 году, но сыграл лишь в семи матчах, поскольку получил тяжелую травму.

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Как сообщает Сесар Луис Мерло, Неймар готов вернуться в родной Сантос. Более того, у 32-летнего бразильца уже есть соглашение с бразильским клубом о возвращении. Сейчас продолжается работа по уходу звездного форварда из Аль-Хиляля.

Напомним, что Неймар выступал за Сантос с 2009 по 2013 года. За родную команду он провел 225 матчей, забив 136 голов и отдав 64 ассиста.

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