"Не может быть никакого сравнения, это два абсолютно разных стиля игры. Месси – лучший игрок из тех, кого я видел. Килиан еще на пути к лучшим.

Президент ПСЖ не видит причин прощаться с Мбаппе и Неймаром

Я бы хотел иметь такую взрывную скорость, как у Мбаппе. Поскольку Килиан очень быстрый, мне также нужно всегда быть сосредоточенным и внимательным, чтобы играть рядом с ним. Но то же самое было, когда я выступал с Месси, Иньестой или Суаресом", – цитирует Неймара Mundo Deportivo.

Напомним, действующие соглашения бразильца и Мбаппе с ПСЖ рассчитаны до лета 2022 года. Ней готов остаться, а чемпиону мира не дает покоя интерес Реала.

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