"Барселона всегда хотела заполучить Неймара назад, это не секрет. Но Неймар хотел туда идти? Нет. Это правда, что все это время он не до конца адаптировался в Париже и Франции. Он любит наш город и хочет помочь команде выиграть много трофеев.

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Достичь соглашения о новом контракте было несложно. Я убежден, что бразилец – один из лучших игроков в мире. Переговоры забрали у нас много времени из-за кризиса и его влияния на процесс. Я не сомневался, что он продлит договор, даже с учетом интереса Барселоны.

Мы отказывали Барсе. Я считаю, что у каталонского клуба есть некоторые финансовые проблемы, но это не мое дело. Неймар верит в наш проект, любит клуб, город и болельщиков. Он сказал мне, что хочет завершить карьеру в ПСЖ", – цитирует Аль-Хелаифи L'Equipe.

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Напомним, Неймар выступает за парижский клуб с лета 2017 года. Именно тогда бразилец покинул Барселону за 222 млн евро и стал самым дорогим игроком в истории футбола. Добавим, что в прошлом сезоне 29-летний форвард провел за ПСЖ 31 матч, забил 17 голов и отдал 11 голевых передач.