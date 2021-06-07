Неймар выбрал клуб для завершения карьеры – президент ПСЖ подтвердил, что Барселона пыталась вернуть бразильца
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи объяснил, почему никогда не переживал из-за слухов о возможном уходе Неймара из команды.
"Барселона всегда хотела заполучить Неймара назад, это не секрет. Но Неймар хотел туда идти? Нет. Это правда, что все это время он не до конца адаптировался в Париже и Франции. Он любит наш город и хочет помочь команде выиграть много трофеев.
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Достичь соглашения о новом контракте было несложно. Я убежден, что бразилец – один из лучших игроков в мире. Переговоры забрали у нас много времени из-за кризиса и его влияния на процесс. Я не сомневался, что он продлит договор, даже с учетом интереса Барселоны.
Мы отказывали Барсе. Я считаю, что у каталонского клуба есть некоторые финансовые проблемы, но это не мое дело. Неймар верит в наш проект, любит клуб, город и болельщиков. Он сказал мне, что хочет завершить карьеру в ПСЖ", – цитирует Аль-Хелаифи L'Equipe.
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Напомним, Неймар выступает за парижский клуб с лета 2017 года. Именно тогда бразилец покинул Барселону за 222 млн евро и стал самым дорогим игроком в истории футбола. Добавим, что в прошлом сезоне 29-летний форвард провел за ПСЖ 31 матч, забил 17 голов и отдал 11 голевых передач.