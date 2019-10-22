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Неймар впервые за 8 лет не попал в число претендентов на "Золотой мяч"

19:06 35 Читати українською
Неймар впервые за 8 лет не попал в число претендентов на "Золотой мяч"
Неймар / Фото из открытых источников

Звездный и скандальный нападающий сборной Бразилии не сможет побороться за одну из самых престижных футбольных наград – игрока даже не включили в список номинантов.

Редакция французского журнала France Football объяснила непопадание форварда сборной Бразилии и ПСЖ в список 30 претендентов на "Золотой мяч-2019". По мнению журналистов издания, 27-летний игрок слишком долго был травмирован, из-за чего пропустил матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити, Копа Америка и старт французской Лиги 1.

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Кроме этого, негативную роль сыграла сага с его переходом в Барселону летом 2019 года, а также скандал во время финала Кубка Франции, когда Неймар толкнул оскорбившего его болельщика.

Победитель будет определен голосованием журналистов и назван на торжественной церемонии, которая состоится в Париже 2 декабря.

К слову, в текущем сезоне в рамках Лиги 1 Неймар провел пять матчей и забил четыре гола.

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Бразилия Бразилия Франция Золотой мяч France Football
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