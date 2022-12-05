Неймар возвращается к игре на ЧМ в бутсах за 27 миллионов
16:51 - Читати українською
Звезда сборной Бразилии Неймар может похвастаться роскошными контрактами со спонсорами.
Бразилец восстановился от травмы, полученной еще в первом туре ЧМ-2022. Теперь он намерен помочь Бразилии в матче 1/8 финала против Южной Кореи.
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На поле Ней должен появиться в особых бутсах золотого цвета. Ему их разработал технический гигант Puma, платящий футболисту по контракту 27 миллионов евро в год. В настоящее время это самый большой контракт в истории футбола со спонсором, сообщает Sportal.blic.
Встреча с Южной Кореей состоится сегодня, 5 декабря, в 21:00. Победитель сойдется с сильнейшим из пары Япония – Хорватия.
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