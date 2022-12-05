Бразилец восстановился от травмы, полученной еще в первом туре ЧМ-2022. Теперь он намерен помочь Бразилии в матче 1/8 финала против Южной Кореи.

Роналдо за полмиллиарда: искусственный интеллект определил трансферную стоимость легенд – Игуаин перед Неймаром

На поле Ней должен появиться в особых бутсах золотого цвета. Ему их разработал технический гигант Puma, платящий футболисту по контракту 27 миллионов евро в год. В настоящее время это самый большой контракт в истории футбола со спонсором, сообщает Sportal.blic .

Встреча с Южной Кореей состоится сегодня, 5 декабря, в 21:00. Победитель сойдется с сильнейшим из пары Япония – Хорватия.