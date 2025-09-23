Неймар возмутился результатами "Золотого мяча": "Это просто шутка"
Звезда сборной Бразилии Неймар резко отреагировал на результаты в голосовании за "Золотой мяч".
Церемония вручения “Золотого мяча-2025” оставила горький осадок для Рафиньи. Несмотря на блестящий сезон в Барселоне, бразилец оказался лишь на пятом месте в общем рейтинге.
Дембеле – обладатель "Золотого мяча-2025"
Для Рафиньи такая оценка стала неожиданно низкой, что вызвало волну дискуссий среди экспертов и болельщиков. Эмоционально отреагировал и Неймар, который в комментарии в Instagram написал: "Пятое место Рафиньи – это просто шутка".
Напомним, что победу праздновал вингер ПСЖ Усман Дембеле, которого признали лучшим футболистом мира. Вторым стал Ламин Ямаль, а третью строчку занял Витинья.
"Золотой мяч-2025": онлайн-трансляция церемонии награждения – как это было