Звезда сборной Бразилии Неймар резко отреагировал на результаты в голосовании за "Золотой мяч".

Церемония вручения “Золотого мяча-2025” оставила горький осадок для Рафиньи. Несмотря на блестящий сезон в Барселоне, бразилец оказался лишь на пятом месте в общем рейтинге.

Дембеле – обладатель "Золотого мяча-2025"

Для Рафиньи такая оценка стала неожиданно низкой, что вызвало волну дискуссий среди экспертов и болельщиков. Эмоционально отреагировал и Неймар, который в комментарии в Instagram написал: "Пятое место Рафиньи – это просто шутка".

Напомним, что победу праздновал вингер ПСЖ Усман Дембеле, которого признали лучшим футболистом мира. Вторым стал Ламин Ямаль, а третью строчку занял Витинья.

???: Neymar on Instagram: " Raphinha in 5th is too much of a joke." pic.twitter.com/v82IHgoNQl — The Touchline | ? (@TouchlineX) September 23, 2025

