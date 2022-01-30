Нападающий ПСЖ Неймар не оставит свою команду без помощи поединка с Реалом.

Неймар уже не испытывает боли после повреждения связок левого голеностопа. Окружение 29-летнего бразильца уверено, что звезда ПСЖ полностью восстановится до матча с Реалом, сообщает журналист Адриен Гренье в Twitter.

"Я плакал в раздевалке": Неймар рассказал, кто больше всего повлиял на его карьеру в Барселоне

Форвард получил травму еще в конце ноября и с тех пор остается в лазарете парижан. В нынешнем сезоне Неймар провел 14 матчей, в которых отличился тремя голами и тремя ассистами.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ – Реал состоится 15 февраля.

"Він не повинен тут бути": іспанські ЗМІ тиснуть на Анчелотті через Луніна, а фани Реала обрали йому ідеальний клуб