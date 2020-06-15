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Неймар вместе с другой звездой ПСЖ отдыхал в компании экзотических моделей

19:08 60 Читати українською
Неймар вместе с другой звездой ПСЖ отдыхал в компании экзотических моделей
Неймар / Фото GQ

Похоже, лидеры ПСЖ довольны досрочным завершением чемпионата Франции.

Неймар вернулся во Францию, но решил не спешить с тренировками, а еще немного отдохнуть. Для этого бразилец вместе с хавбеком ПСЖ Марко Верратти отправились на известный курорт Сен-Тропе, сообщает The Sun.

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Итальянец был вместе со своей девушкой Джессикой Айди, а нападающий парижан, чтобы не скучать, пригласил французскую топ-модель Синди Бруну. Сеть подрывает видео, где звездная компания развлекается в бассейне.

Напомним, руководство Лиги 1 решило досрочно завершить турнир, по итогам которого ПСЖ стал чемпионом Франции.

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